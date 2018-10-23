Предприниматель из Ялуторовска скрыл более полутора миллиона рублей налогов

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-23T09:12:31+03:00

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Предпринматель из Ялуторовского района уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 1, 5 млн. рублей. На мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов). Его расследованием занимается Ялуторовский межрайонный следственный отдел областного управления СКР.

Уже устновлено, что с 2014 по 2016 годы предприниматель указывал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения и занижал суммы по налогам на прибыль и на добавленную стоимость.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Следователем принимаются меры, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.