Сотрудников «Тюмень Водоканала» оштрафовали на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-23T08:45:29+03:00

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Восемь сотрудников «Тюмень Водоканала» оштрафованы на 50 тысяч рублей. Они затянули сроки рассмотрения письменных обращений граждан. Наказание назначил мировой судья по иску прокуратуры.

Выяснилось, что в компанию обратились более 30 заявителей за информацией о расчетах по расходу воды владельцев квартир и общего имущества в многоквартирных домах. Компания не разместила эту информацию в государственной информационной системе ЖКХ. Но ответ по этим заявлениям водоканал предоставил, нарушив максимальный срок 30 дней.

Прокуратура области возбудила в отношении начальника отдела информационных технологий административное дело по ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства). По результатам рассмотрения дела мировой судья объявил ему предупреждение.

В отношении директора по производству, коммерческого директора и руководителей структурных подразделений организации было возбуждено шесть административных дел по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Эти сотруджники наказаны мировым судьей штрафами.

Кроме того, прокуратура установила, что «Тюмень Водоканал» при подготовке своих общих собраний не всегда соблюдал требования Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». На начальника отдела общеправового сопровождения операционной деятельности также было возбуждено административное дело по ч. 11 ст.15.23.1 КоАП РФ и он тоже оштрафован.

В итоге общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве.