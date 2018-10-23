2018-10-23T07:40:25+03:00
Авто

"Переобуть" машину: стоимость услуги в Тюмени стала дешевле

В городе выросло количество "шиномонтажек"
Маргарита КАЛИНКИНА
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С наступлением холодов тюмеснкие автомобилисты стали активно "переобувать" машины. Спрос на услуги шиномонтажа резко возрос. К слову, за последние три года стоимость смены резины не только не выросла, а даже немного упала.

Так, по данным 2ГИС в 2015 году средний чек этой услуги в Тюмени составлял 1 214 рублей, а нынешней осенью - 1 142 рубля.

За последние три года количество мест, где можно переобуть авто, в Тюмени выросло в 1,2 раза. Если в 2015-м услугу предлагали 377 мастерских, то в 2018-м уже 462. Поэтому сейчас, пока не настул "день жестянщика", автомобилисты могут спокойно готовить машины к предстоящему "скользкому сезону".

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