В Тюмени ночью сгорел частный дом и автомобиль

СЕГОДНЯ 06:40 2018-10-23T07:45:08+03:00

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Серьезный пожар произошел ночью сегодня, 23 октября. На улице Восстания рядом с рынком "Маяк" сгорел деревянный частный дом и автомобиль. Один человек получил термические ожоги. Его госпитализировали в ожоговое отделение ОКБ №1.

- Пациент находится в реанимации отделения интенсивной терапии. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Жизни ничего уже не угрожает. Врачи проводят все необходимое лечение, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что информация о возгорании поступила в 4.17. На место выехали 22 сотрудника МЧС и 8 единиц спецтехники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 7.56.

В результате пожара дом размером 6Х10 полностью выгорел, не подлежит восстановлению и авомобиль. По предваритиельной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

О возгорании очевидцы рассказали в сосетях. Один из жителей этого района отметил, что квартал "потихоньку выжигают. Привет из 90-х" и предложил дома тех, кто взял этот район под застройку, тоже поджечь или облить бензином.

- Может и пожары в этом квартале сразу прекратятся, - добавил тюменец.