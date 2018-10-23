Итоги форума «Югра многонациональная» будут способствовать укреплению мира и согласия

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-23T15:01:37+03:00

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Итоги Регионального форума национального единства «Югра многонациональная» будут способствовать укреплению мира и согласия между всеми народами. Такое мнение выразил Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, предваряя открытие второго регионального форума национального единства.

По его словам, сохранение мира, традиций, обычаев и духовного потенциала народов России – один из главных приоритетов для страны.

- Югра — край, обладающий в избытке всем перечисленным, и поэтому нуждающийся в особом внимании и поддержке. Народам, проживающим на югорской земле, не в новинку успешно преодолевать трудности — будь то вызовы природы или задачи, которые ставит современное общество. Югра славится не только природными богатствами, но и сильными духом людьми, которые преисполнены желанием сделать свой край процветающим и комфортным для всех в нем живущих. Уверен, что итоги форума поспособствуют укреплению идеалов дружбы и взаимовыручки между представителями разных национальностей, - подчеркнул Николай Цуканов.