Эксперты форума «Югра многонациональная»: люди жаждут знаний

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-23T12:15:56+03:00

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Приглашённые эксперты форума национального единства «Югра многонациональная» признаются: за эти три дня каждый на себе ощутил братство и единение всех народностей. Как отметила член Президиума совета, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, эксперт форума Ирина Галанова, люди жаждут знаний и не отпускают экспертов, чтобы «выжать» эти знания по максимуму.

- Лично меня порадовал диалог между властью, обществом, бизнесом и наукой. На мой взгляд, все попытки решить что-то отдельно от общества, заканчиваются плохо. И, наоборот, когда мы все вместе – всё получается хорошо. Моё пожелание: «Югра процветай, делись своим теплом»! – отметила Ирина Галанова.

Директор Окружного Дома народного творчества, организатор форума Елена Исламуратова подчеркнула, что какие бы проблемы не обсуждались – здесь всегда найдут то или иное решение.

- Посмотрите, какая атмосфера царит на форуме! Да, есть диалоговые площадки, есть проблемы, но мы всегда находим пути решения этих вопросов. Как руководитель учреждения культуры, хочу отметить, что важная составляющая форума – сохранений традиций народов, которые проживают в Югре, - отметила она.

Форум «Югра многонациональная» «вырос» из проекта «Диалог культур», зародившийся ещё в 2011 году. И сегодня этот «ребёнок» выделяется от других проектов целенаправленной работой на сближение межнациональных отношений. Директор департамента Югры Надежда Казначеева подчёркивает: всех участников, кто приехал на этот форум, переполняет чувство гордости не только за свой народ, но и за чужой.

- Я испытываю восхищение, радость и гордость за то усердие, трудолюбие, национальное единение, которые представили сегодня наши делегации муниципальных образований, - признаётся Надежда Казначеева. – Удивляешься, сколько интересных работ, уникальных изделий, самобытной культуры, этнических художественных элементов здесь представлено.