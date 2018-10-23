Участники форума «Югра многонациональная» поделились впечатлениями от мероприятия

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-23T10:57:39+03:00

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Участники II регионального форума «Югра многонациональная», который прошёл в Ханты-Мансийске с 19 по 21 октября, поделились своими эмоциями по окончании мероприятия. Так, одна из представительниц делегации Лангепаса приехала на форум, чтобы почерпнуть для себя много нового и интересного. Говорит: у таких людей, которые собрались здесь, есть чему поучиться.

- Для развития нашего общества всегда необходимо чему-то учиться, к кому-то прислушиваться, чтобы в дальнейшем передать знания своим товарищам, - признаётся девушка. – Я думаю, что такие форумы необходимы, ведь здесь соприкасается множество народов, каждый для себя черпает новые сведения, расширяет кругозор и знакомится с новыми людьми. Мы все рождены здесь, в Югре, и мы все должны знать свою культуры и культуру того места, где мы проживаем.

Другой участник, представитель делегации Ханты-Мансийска Ришат Ядгаров остался доволен палитрой и многообразием культур. По его словам, языковые, национальные, межконфессиональные, межэтнические отношения показывают, насколько многообразен национальный состав российского общества, Ханты-Мансийска и самой Югры.

- Несмотря на то, что мы – люди разных политических взглядов, различных платформ и говорящие на разных языках, все мы – россияне, - признаётся Ришат. – Именно в этом мы видим свою самобытность, и будем делать всё, чтобы дети с ясельного возраста уважали и приумножали семейные традиции и традиции своего народа.