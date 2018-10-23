2018-10-23T09:27:39+03:00
Звезды

На форуме «Югра многонациональная» северяне презентовали дорогие сердцу вещи

Югорчане сохраняли их в течение многих лет
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: https://vk.com/ugra_multinationalФото: https://vk.com/ugra_multinational
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Второй региональный форум национального единства «Югра многонациональная» стал не только дискуссионной площадкой, но и площадкой для… презентации семейных реликвий! Многие из участников привезли с собой многочисленные предметы быта, одежду, утварь и другие диковинные вещи. Ценность их не вызывает сомнений, может быть поэтому у местных «подворий» собиралось бесчисленное количество народа.

- Сегодня у нас есть возможность не только понаблюдать за представителями разных национальностей, но и прочувствовать их быт, - отмечает заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. – Мы видим множество вещей, которые даже не музейные – настоящие! Люди их сохраняли на протяжении нескольких поколений, и они привезли их сюда просто потому, что захотели их показать другим участникам. Это важный элемент проекта. Так мы можем прикоснуться к языкам, творчеству и ремеслу народов.

На выставке-презентации югорчанам действительно было чем похвастаться. Урай, например, показал культуру узбекских народностей. Среди представленных вещей диаспоры – национальная одежда, элементы народного творчества, исторические фотографии и национальные блюда. В качестве подарка урайцы подарили губернатору Наталье Комаровой гранат – как символ семьи, благополучия и богатства.

Делегация из Лангепаса от «коллег» отставать не стала и презентовала традиционные костюмы, утварь и детскую игрушку. Нагянь подготовила культурную программу со спектаклем «Сказка на бубне, театрализованную фольклорно-игровую программу «Казачьи вечерки» и фэшн-конкурс, а делегация из Покачей удивила проектом-выставкой «Югорские славяне», презентовав кухню и творчество народов Беларуси, Украины и России.

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