2018-10-23T04:26:37+03:00
Общество

Погода 23 октября в Тюмени: тепло и немного пасмурно

Днем возможен небольшой дождик
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 23 октября в Тюмени: тепло и немного пасмурноПогода 23 октября в Тюмени: тепло и немного пасмурноФото: Ольга Крыльцова
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Вторник, 23 октября, в Тюменской области бутет облачным, но с прояснениями. В отдельных районах утром возможны туманы. Днем местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Юго-западный ветер будет 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура днем поднимется до +2 +7 градусов.

В Тюмени потеплеет джо +6 градусов, днем возможен небольшой дождик. В Тобольске дождт будет весь день, а термометры покажут +4. В Ялуторовске и Заводоуковске солнечно и без осадков. В Ишиме утром небольшой снежок, днем солнечно и +3.

23 октября отмечается Международный день снежного барса. Это животное занесено в Красную книгу и рискует вымереть. Празднованиедня проходит в научных, образовательных учреждениях, где проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвящённые жизни снежного барса. Проходят также акции в социальных сетях, чтобы расширить знания людей о леопарде.

Сегодня отмечают профессиональный праздник рекламщики. Его в России празднуют с 1994 года и работников этой сферы становится все больше и больше.

В народном календаре 23 октября названо Евлампией Зимоуказателем. На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой Казанской будет грязь и слякоть.

В это время поленья расщепляли на лучину, которую устанавливали в специальные светильники — светцы. При их свете крестьяне занимались домашними делами: готовили еду, занимались рукоделием, починяли инструменты, мастерили что-нибудь. Лучина сгорала быстро — всего за несколько минут. Поэтому детям вменялось в обязанность следить за светцами и по мере необходимости менять лучины.

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