На пяти площадках Тюмени пройдет продовольственная ярмарка
В Тюмени продолжается сезон специализированных продовольственных ярмарок. В ближайшую субботу, 27 октября, она начнет работу на пяти торговых площадках.
Купить продукты местных производителей можно будет с 8 до 16 часов по адресам:
- ул. Московский тракт в районе дома № 88 (парковка для автомобилей);
- ул. Мельникайте, 126 кор.2, ТЦ «П.О.Р.Т»;
- Солнечный проезд, 11, ТРК «Заречный двор»;
- ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;
- ул. Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).
Участниками ярмарок станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.
На ярмарках будет представлен обширный ассортимент: овощи, мясо говядины, свинины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы, молочная продукция и многое другое.