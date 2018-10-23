2018-10-23T05:35:59+03:00
Общество

На пяти площадках Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

На них будет самый широкий ассортимент продуктов местного производства
Маргарита КАЛИНКИНА
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На пяти площадках Тюмени пройдет продовольственная ярмаркаНа пяти площадках Тюмени пройдет продовольственная ярмаркаФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени продолжается сезон специализированных продовольственных ярмарок. В ближайшую субботу, 27 октября, она начнет работу на пяти торговых площадках.

Купить продукты местных производителей можно будет с 8 до 16 часов по адресам:

- ул. Московский тракт в районе дома № 88 (парковка для автомобилей);

- ул. Мельникайте, 126 кор.2, ТЦ «П.О.Р.Т»;

- Солнечный проезд, 11, ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).

Участниками ярмарок станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.

На ярмарках будет представлен обширный ассортимент: овощи, мясо говядины, свинины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы, молочная продукция и многое другое.

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