В Тюмени раскрыто убийство 37-летнего мужчины, которого скинули с балкона 9-го этажа

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-22T16:31:19+03:00

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В Тюмени завершено расследование убийства 37-летнего мужчины. Его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в ночь с 26 на 27 марта возле дома №7 на проезде Солнечный.

Злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». Оказалось к смерти тюменца причастные мужчина и женщина, 33 и 35 лет. В ту ночь сожители пригласили к себе нового знакомого и вместе распивали спиртное. В какой-то момент гость решил стащить у женшщины телефон, но хозяева заметили и в отместку потребовали его банковскую карту. Они побили его и попытались снять деньги, но пин-код оказался неверным и тогда сожители решили убить гостя. Хозяин нанес ему 16 ударов ножом по шее и туловищу, а последний удар сделала женщина. Когда мужчина скончался парочка скинула тело с балкона 9-го этажа.

Установлено также, что обвиняемые уже были судимы. А в декабре 2017 года мужчина телефон украл с прилавка в аптеке.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд, сообщили в областном управлении СКР по Тюменской области.