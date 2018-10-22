2018-10-22T16:20:55+03:00
Общество

В Югре будет действовать спецпрограмма по национальной политике и профилактике экстремизма

Не забудут и про молодёжь
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Начиная с 2019-го года в Ханты-Мансийском автономном округе начнёт действовать специальная программа по национальной политике и профилактике экстремизма. Об этом сообщил директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин во время пленарного заседания регионального форума «Югра многонациональная».

По его словам, в разработке мер приняли участие общественники, поддержавшие диалог с окружным Правительством.

- В Югре каждый год совершенствуются мероприятия госпрограмм, - отмечает Александр Скурихин. – Так, например, в 2018 году заработала система субсидирования программных мероприятий в сфере национальной политики. Благодаря этому механизму, объем денежных средств, выделяемых муниципальным программам, увеличился в два раза. Это очень существенные средства и на следующий год мы такую практику обязательно продолжим.

Кроме того, в регионе появится так называемая «Школа дружбы» - проект, направленный на профилактику экстремизма в молодёжной среде.

- Благодаря обсуждениям национальной политики региона с общественностью в 2019 в Югре появится много новых мероприятия направленных на профилактику вовлечения в экстремистскую деятельность такой группа риска, как школьники, – подчеркнул Александр Скурихин.

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