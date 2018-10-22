В Тюмени братья-предприниматели убили друг друга
Они во время ссоры нанесли друг другу смертельные ножевые ранения
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Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве двух братьев-предпринимателей. Их тела с множеством колото-резанных рани обнаружены 27 сентября около 18 часов в офисе по улице Олимпийской в Тюмени.
По предварительным данным, братья 41 и 47 лет смертельно ранили друг друга во время ссоры.
В настоящее время следователем СКР устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, собирают и закрепляют доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.