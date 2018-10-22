Наталью Комарову наградили медалью «20 лет Ассамблее народов России»

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-22T15:58:00+03:00

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова награждена за большой вклад в становление и развитие Ассамблеи народов России, а также активное участие в реализации государственной национальной политики. Медаль «20 лет Ассамблее народов России» главе региона вручил член президиума совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Зорин во время проведения форума «Югра многонациональная».

Он поблагодарил Наталью Комарову за проводимую работу для укрепления мира и согласия между народами, проживающими и на территории Ханты-Мансийского автономного округа, и всей России в целом. В свою очередь, губернатор подчеркнула, что медаль – поистине народная награда, за которой стоит участие каждого. - Спасибо каждому из югорчан за понимание, внимание и личное участие в этой большой и важной работе, - поблагодарила за награду Наталья Комарова.

Напомним, «Югра многонациональная» - II региональный форум национального единства, который проходил с 19 по 21 октября в Ханты-Мансийске. В мероприятии приняли участие более 700 человек – представители 124-х национальностей.