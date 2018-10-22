В девятых гонках на толокарах приняли участие почти 190 малышей Тюмени

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-22T15:54:30+03:00

Каждый из них получил подарок от организаторов

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Почти 190 малышей Тюмени приняли участие в девятых Гонках на толокарах, которые прошли накануне, 21 октября в спорткомплексе "Строймаш". В состязаниях участвовали мальчики и девочки от 2 до 5 лет. Им предстояло на скорость преодолеть дистанцию в 25 метров на машине, отталкиваясь ногами.

Три победителя определялись в каждой возрастной категории среди девочек и мальчиков. Все без исключения участники получили утешительные призы, а победители и призеры – награды.

В день Гонок праздновала свой день рождения самая маленькая участница - Шагиева Ева, ей 21 октября исполнилось 2 года.

- У нас стало уже хорошей традицией участие в мероприятиях именинников. Очень приятно, что семья выбирает участие в наших соревнованиях в столь важный для них день. А в 2019 году Гонки и сами отпразднуют юбилей - это будут уже десятые соревнования для тюменских малышей, - отметила организатор гонок, Депутат тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Отметим, что соревнования прошли в рамках федерального проекта "Крепкая семья".