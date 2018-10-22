В Ишимском районе пастух сначала потерял стадо коров, а затем сам заблудился

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-22T15:33:55+03:00

Его искали весь вечер и ночь, и нашли только к утру

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В Ишимском районе полицейские нашли заблудившегося пастуха. В одном из животноводческих подворий деревни Кислое стадо коров вернулось домой самостоятельно.

На днях хозяйка подворья сообщила стражам порядка, что ее работник пропал в лесу. Коровы пришли вечером домой без него. . Оказалось, что пастух не местный и живет в Сладковском районе.

Весь вечер его искали, прочесывая лемс и поля. Только утром заблудившегося обнаружили недалеко от деревни Новотравное. Как оказалось, мужчина во время выпаса ненадолго отлучился, а когда вернулся, то коров уже не было. Пытаясь разыскать скот, он и сам потерял ориентир, а затем стало темно. В поисках выхода к деревне мужчина за ночь в общей сложности прошел около 20 километров.

Утром участковый уполномоченный полиции обнаружил мужчину и довез его на своем служебном автомобиле до деревни. Мужчина поблагодарил стражей порядка за работу и неравнодушное отношение к гражданам. Еще одну холодную ночь в лесу он бы не выдержал, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.