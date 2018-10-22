В Ишимском районе пастух сначала потерял стадо коров, а затем сам заблудился
В Ишимском районе полицейские нашли заблудившегося пастуха. В одном из животноводческих подворий деревни Кислое стадо коров вернулось домой самостоятельно.
На днях хозяйка подворья сообщила стражам порядка, что ее работник пропал в лесу. Коровы пришли вечером домой без него. . Оказалось, что пастух не местный и живет в Сладковском районе.
Весь вечер его искали, прочесывая лемс и поля. Только утром заблудившегося обнаружили недалеко от деревни Новотравное. Как оказалось, мужчина во время выпаса ненадолго отлучился, а когда вернулся, то коров уже не было. Пытаясь разыскать скот, он и сам потерял ориентир, а затем стало темно. В поисках выхода к деревне мужчина за ночь в общей сложности прошел около 20 километров.
Утром участковый уполномоченный полиции обнаружил мужчину и довез его на своем служебном автомобиле до деревни. Мужчина поблагодарил стражей порядка за работу и неравнодушное отношение к гражданам. Еще одну холодную ночь в лесу он бы не выдержал, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.