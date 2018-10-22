2018-10-22T15:22:38+03:00
Общество

В Тюмени открыли памятник торпедному катеру «Комсомолец»

Он стал символом трудовой доблести тюменцев в годы Великой Отечественной войны
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени открыли памятник торпедному катеру «Комсомолец». Фото администрации ТюмениВ Тюмени открыли памятник торпедному катеру «Комсомолец». Фото администрации Тюмени
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В Тюмени открыли памятник торпедному катеру «Комсомолец». Он стал символом трудовой доблести наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Катер был построен на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году и участвовал в боях на Черном море и был подован на мине во время боя в 1943 году.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

«Комсомолец» стал грозным оружием военных моряков. За заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота 4 мая 1985 года Тюменский судостроительный завод был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

- Сегодня знаменательный день, в нашем городе появилось еще одно памятное место, рассказывающее о трудовом подвиге наших земляков. Здесь будут проходить уроки памяти и мужества, чтобы подрастающее поколение воочию могло увидеть, какой вклад внесли тюменцы в победу в Великой Отечественной войне. Без надежного тыла, каким и был наш город, выиграть бой было бы невозможно», – отметил глава города Руслан Кухарук.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Первыми в сквере Петра Потапова побывали ученики тюменской школы № 27. Ребята занимаются в кружке судомоделирования и к открытию памятника сконструировали макет торпедного катера «Г–5», предшественника «Комсомольца». С гордостью свой подарок школьники вручили члену совета ветеранов Тюменского судостроительного завода Юрию Артемьевичу Андрееву.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

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