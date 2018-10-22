СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-22T13:37:19+03:00

Семь малышей до 4 лет в Тюмени каретами скорой помощи доставили в больницу

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Семь вызовов к малышам до 4 лет совершили кареты скорой помощи Тюмени в минувшие выходные. Дети были госпитализированы в стационары с химическими и термическими ожогами, отравлениями и травмами. Еще троим помощь была оказана на месте.

Врачи отмечают, что несчастные случаи с маленькими происходят ежедневно. Многие родители не знают, как им правильно помочь до прибытия медицинской бригады. Так, ожоги мажут маслами, кремами, вместо охлаждения водой, в домашних аптечках нет бинтов, средств дезинфекции.

Например, в субботу, полуторагодовая девочка случайно порезала обе ладошки об разбившийся стакан, кровь сочилась из ран струйками, не прекращаясь до самого прибытия бригады медиков. Родственники пострадавшего ребенка даже не пытались остановить кровотечение и дожидались медиков, хотя диспетчер «скорой помощи» объяснила, что остановить венозное кровотечение можно повязкой на раны. Маленькой пациентке фельдшер обработала ранки, наложила повязку и малышку доставили в ОКБ №2.

Пройти обучение по неотложным ситуациям можно в школах здоровья при поликлиниках, по экстренным – на базе станции скорой помощи. Подробная информация есть на официальных сайтах медучреждений, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.