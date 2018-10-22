2018-10-22T13:18:52+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» сохранит объект культурного наследия при реконструкции нефтепровода в Югре

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АО «Транснефть – Сибирь» сохранит объект культурного наследия при реконструкции нефтепровода в ЮгреАО «Транснефть – Сибирь» сохранит объект культурного наследия при реконструкции нефтепровода в Югре
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АО «ТранснефтьСибирь» начало подготовительные работы по обеспечению сохранности древнего поселения, расположенного в районе р. Супры Советского района (ХМАО-Югра).

Археологические раскопки начнутся в 2019 году в преддверии запланированной на тот же период реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Красноленинск – Шаим – Конда. Общая протяженность планируемых к замене участков трубопровода составит более 100 км. На участке с 124 по 143 км строительство линейной части МН пройдет по территории объекта культурного наследия (поселения древних людей) «Поселение Супринское-19».

До начала строительно-монтажных работ на линейной части МН АО «Транснефть – Сибирь», в соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обязано обеспечить проведение и финансирование работ по сохранению памятника археологического наследия.

Первые археологические изыскания на территории «Поселение Супринское-19» проведены в 2017 году. Исследование местности выявило наличие поселения древних людей. В текущем году запланировано проведение подготовительных работ по обеспечению сохранности данного объекта культурного наследия.

Общая площадь вскрытия культурного слоя по предварительным данным составит около 5 тыс. кв. м. Исходя из обнаруженных в прошлом году на территории поселения артефактов, данный археологический памятник может быть предварительно датирован эпохой бронзового века (конец III тыс. до н. э – начало I тыс. до н.э.).

В целом АО «Транснефть – Сибирь» в 2018 году обеспечило проведение историко-культурных исследований на 11 объектах, стоимость работ составила 11,8 млн рублей. Археологические исследования проводились, в том числе, в зоне ответственности Нефтеюганского, Урайского и Нижневартовского управлений магистральных нефтепроводов на участках МН Нижневартовск – КурганКуйбышев, Красноленинск – Шаим – Конда, СургутПолоцк, Усть-Балык – Курган – УфаАльметьевск, Шаим – Конда, Нижневартовск – Усть-Балык.

На двух обследованных участках выявлены археологические памятники – «Пашкин бор-7», «Учинья-18» (ХМАО-Югра), по которым за счет средств АО «Транснефть – Сибирь» в 2019 году планируется разработка проектов обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия и проведение раскопок.

Проводя подобные работы, АО «Транснефть – Сибирь» способствует развитию археологии и получению новых сведений об истории народов, населявших территорию Западной Сибири несколько тысячелетий назад.

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