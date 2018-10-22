2018-10-22T13:16:09+03:00
Дом. Семья

В Тюмени появились живодеры, стреляющие по собакам

За два дня найдено два раненых животных
Марина АНТОНОВА
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По это собаке сначала стреляли, а потом ее сбила машина. Фото БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"По это собаке сначала стреляли, а потом ее сбила машина. Фото БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"
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За последние два дня на улицах Тюмени найдены две собаки с огнестрельными ранениями. Их удалось спасти, но животные находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного ухода и лечения.

Первую из них волонтеры нашли 20 октября. Осмотр в ветклинике показал, что у бедолаги еще и огнестрельное ранение. У нее один закрытый и один открытый перелом лап.

- Переднюю лапу придется ампутировать. Без нее на улице собака уже не выживет, - рассказала "Комсомольской правде - Тюмень" куратор-волонтер Татьяна. Но сейчас главное найти для нее хотя бы временное жилье. Пока дворняга в стационаре.

Неравнодушные горожане уже оплатили лечение бездомыша и теперь его нужно забрать из клиники, чтобы начать лечение и смотреть динамику. В этом случае у животного есть шанс попасть в фонд группы помощи бездомным животным. Выходить и поставить на ноги собаку помогут зоозащитники. Они же обеспечат всем необходимым. Тем, кто готов взять бедолагу к себе, могут обращаться по телефону Татьяны 8-912-382-62-68 или написать сюда

- Собачка не агрессивная, она находится в сильном стрессе, ей очень плохо и больно, - добавила Татьяна.

У этой собаки ранение в позвоночнике. Фото БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"

У этой собаки ранение в позвоночнике. Фото БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"

Кто ведет отстрел собак, хулиганы или хендхантеры, пока неизвестно.

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