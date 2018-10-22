СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-22T12:14:10+03:00

Куда сходить на «Ночь искусств» в Тюмени

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Тюменцев 4 ноября приглашают на «Ночь искусств», слоган нынешнего года «Искусство объединяет». Каждый сможет найти для себя мероприятия по вкусу: живопись, декоративно-прикладное искусство, театр, музыка, кинематограф.

В Тюмени пройдет концерт-квест хоровой капеллы. В программе мероприятия «Ночь искусств. Voice time: поём вместе» посетителей филармонии ждет новый музыкальный формат – мастер-класс, разучивание партий и совместное исполнение хоровых произведений. Начало в 21:00 и в 22:00 в Тюменской филармонии.

В Тюменском драматическом театре в 20:00 состоится премьера спектакля «Призраки» по пьесе Эдуардо де Филиппо. За 30 минут до спектакля в фойе будет показано театрализованное представление, приуроченное к премьере спектакля и акции «Ночь искусств».

В Тюменском театре кукол с 16:00 до 19:00 детей и взрослых ждет выставка театральных кукол, мастер-класс по кукловождению и дефиле театральных костюмов. В 17:00 начнется показ спектакля «Гуси-лебеди» в большом зале.

В малом зале Дворца культуры «Нефтяник» в 19:00 начнется мероприятие под названием «Ночь искусств – сказочное прочтение». Это новый, завоёвывающий популярность формат, в котором зрителей ждет сеанс онлайн-чтения по ролям произведения Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», а также своеобразный творческий конкурс с кастингом и раздачей ролей, «клиповой» сценографией, видеопроекциями и музыкальными номерами, которые будут исполняться вместе со зрителями.

Музеи Тюменской области приготовили для жителей региона насыщенную культурную программу. В учреждениях Тюменского музейно-просветительского объединения пройдет более 100 мероприятий различной направленности.

Впервые в пространстве музейного комплекса имени Словцова в 17:00 состоится музыкально-пластический перформанс от «ДжастСьюзи» с участием студии жестовой песни и театра танцевальных форм «Контраст». Также в музейном комплексе пройдет выступление самого крупного и титулованного театра моды региона. Начало в 19:00. Целый ряд мастер-классов, в том числе авторских, демонстрация документальных фильмов о современном искусстве, историко-мифологический квест, познавательные экскурсии.

В историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь искусств» пройдет новое световое шоу «Сказки на ночь»: в темноте художник на специальном полотне фонариками рисует картины, которые перетекают одна в другую. Фонарик оставляет на полотне след, который светится ярким светом. Посетители увидят, как оживает сказка с помощью светописи. Начало в 17:00

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева в 19.30 состоится открытие выставки рисунков горячим воском «Энкаустика». На выставке представлены работы, выполненные в технике рисования горячим воском. В 19.45 начнется мастер-класс по рисованию, на котором участники при помощи воска и специальных инструментов создадут красочные картины. Кроме того, посетителей библиотеки ждут мастер-классы по китайской каллиграфии и изучению китайского языка. Начало в 19.30

Мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» состоятся на территории всех муниципальных образований Тюменской области.

Для жителей Ишима в музее «Городская управа» откроется выставка студии «Ретроспектива». Она будет работать с 16:00 до 22:00. В арт-галерее в 16:00 пройдет мастер-класс «Урало-сибирская роспись». А посетителей музея Петра Ершова с 16:00 до 22:00 ждет кинотеатр на подушках — показ мультфильмов открытого Российского фестиваля анимационного кино.

В Заводоуковске во Дворце культуры откроются площадки эпохи социализма, стилизованные под роман Ильфа и Петрова «12 стульев». В салоне мадам Лили будут знакомить с живописью, поэзией и музыкой 20-30-х годов 20 века. Киса Воробьянинов и Эллочка Людоедка проведут музейный аукцион «Сокровища мадам Петуховой». Состоится открытие театрального сезона. А на мастер-классах научат делать стильные женские штучки, ажурные веера, изделия из бумаги. Начало акции в 20:00

В Тобольске гостям акции покажут спектакль Тобольского драматического театра «Медведь», который начнется в 22:00 в музее семьи императора Николая II. Во Дворце наместника в 22:00 состоится творческая встреча с постановочной группой спектакля «Я вижу, я слышу, я чувствую вас…», а также в 21:00 пройдет мастер-класс по живописи.

Жителей Ялуторовска приглашают на концертно-развлекательную программу и премьеры спектаклей в центр национальных культур. В 19:00 молодежный авангардный театр «ФормАТ» представит танцевально-музыкальную премьеру без слов «Сомнамбула». В 20:00 продолжит программу музыкальный проект «Исполин». Завершится Ночь спектаклем «Вечера на хуторе близ Диканьки».