В Тюмени пройдет День занятости молодежи

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-22T11:43:12+03:00

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День занятости молодежи пройдет в Тюмени 24 октября. В Тюменском технопарке для учащихся и студентов, а также молодых специалистов откроется ярмарка вакансий, пройдут мастер-классы и деловые игры.

Не секрет, что основная трудность, возникающая у выпускников при трудоустройстве, — это отсутствие опыта работы. А потому посетить ярмарку вакансий в рамках Дня занятости молодежи — это реальный шанс найти работу, ведь подбирать персонал на нем будут работодатели, которые заинтересованы в притоке именно молодых кадров.

С 10.00 до 12.30 участники мероприятия смогут при личном общении с представителями предприятий обсудить условия труда, оставить свои резюме и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Деловая игра «Кадроворот», которая будет проходить с 10.00 до 11.00, нацелена на то, чтобы научить соискателей правильно презентовать себя на собеседовании, понять, на что опирается работодатель, принимая решение в отношении того или иного соискателя.

Также можно будет посетить мастер-класс по составлению резюме с 11.00 до 12.00 и мастер-класс по успешному прохождению собеседования с 12.00 до 13.00. Все это поможет молодым тюменцам стать более конкурентоспособными на рынке труда и уверенными в своих силах.