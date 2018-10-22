2018-10-22T11:43:12+03:00
Общество

В Тюмени пройдет День занятости молодежи

Выпускников вузов и ссузов ждут ярмарка вакансий, игры и мастер-классы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

День занятости молодежи пройдет в Тюмени 24 октября. В Тюменском технопарке для учащихся и студентов, а также молодых специалистов откроется ярмарка вакансий, пройдут мастер-классы и деловые игры.

Не секрет, что основная трудность, возникающая у выпускников при трудоустройстве, — это отсутствие опыта работы. А потому посетить ярмарку вакансий в рамках Дня занятости молодежи — это реальный шанс найти работу, ведь подбирать персонал на нем будут работодатели, которые заинтересованы в притоке именно молодых кадров.

С 10.00 до 12.30 участники мероприятия смогут при личном общении с представителями предприятий обсудить условия труда, оставить свои резюме и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Деловая игра «Кадроворот», которая будет проходить с 10.00 до 11.00, нацелена на то, чтобы научить соискателей правильно презентовать себя на собеседовании, понять, на что опирается работодатель, принимая решение в отношении того или иного соискателя.

Также можно будет посетить мастер-класс по составлению резюме с 11.00 до 12.00 и мастер-класс по успешному прохождению собеседования с 12.00 до 13.00. Все это поможет молодым тюменцам стать более конкурентоспособными на рынке труда и уверенными в своих силах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куда сходить на «Ночь искусств» в Тюмени
Труппа ТБДТ уезжает в Улан-Удэ
Автомобилисты Тюмени предпочитают покупать гаражи, а не машиноместа
Четыре тюменских скалолаза входят в десятку сильнейших в мире
Названы победители X конкурса «СМИротворец-УРАЛ
В Тюмени «стальным кроссом» закрыли зкстрим-сезон 2018 года
В Тюмени ищут очевидцев ночной аварии на перекрестке Ленина-Семакова
В Тюмени обнаружено около 200 тонн непроверенных овощей и фруктов
Компания ТДСК в Тюмени убрала свалку в районе Комарово
Тюмень прощается с легендарным врачом Галиной Исааковной Гольдиной
Спасатели Тюмени вытащили, застрявшего в стиральной машине ребенка
В Тюмени открывают памятник в виде торпедного катера «Комсомолец»
Погода 22 октября в Тюмени: солнечно и сухо
В Тюмени состоится праздник Белой трости
Тюменская рок-группа «Инструкция по выживанию» вернулась на большую сцену
Тюменские активисты-ветераны участвуют в «Диалоге поколений»
Общественники из движения «Трезвая Тюмень» рассказали школьникам о вреде пагубных привычек