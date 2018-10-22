Труппа ТБДТ уезжает в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-22T11:22:01+03:00

Актеры везут с собой три спектакля

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Труппа Тюменского Большого драматического театра отправляется на гастроли в Улан-Удэ. Артисты выйдут на сцену Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева с 25 по 27 октября. Они покажут спектакли «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Ветер в тополях» и мюзикл «Царевна-Лягушка».

Показы пройдут в рамках межрегиональной программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли. Регионы».

Откроются «Большие гастроли» 25 октября спектаклем «Три товарища» по роману Эриха Марии Ремарка. 26 октября будет представлена мелодрама «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина. Закроет гастроли 27 октября «героическая комедия» «Ветер в тополях» по пьесе современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса в постановке режиссера Александра Баргмана.

В этот же день сыграют мюзикл для малышей и их родителей - сказку «Царевна-Лягушка» в постановке Сергея Захарина.