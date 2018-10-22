2018-10-22T11:09:23+03:00
Авто

Автомобилисты Тюмени предпочитают покупать гаражи, а не машиноместа

Соотношение спроса составляет 97% к 3%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилисты Тюмени предпочитают покупать гаражи, а не машиноместа на парковках. Соотношение спроса составляет 97% к 3%.

Такую статистику приводят эксперты портала Авито. Самые популярные гаражи - железобетонные. На них приходится 48% спроса; немного отстают по спросу кирпичные гаражи - 45%, на металические спрос всего 7%. Любопытно, что железобетонные гаражи дешевеют. За год они упали в цене на 3%.

На рынке машиномест лидерство заняли подземные парковки, их спрос составляет 73%. На многоуровневые парковки приходится 26%, на крытую стоянку – 1%. Причем и здесь цены падают. Так машиноместа на подземной парковке стали дешевле на 4%.

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