СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-22T10:46:21+03:00

Четыре тюменских скалолаза входят в десятку сильнейших в мире. Фото osdusshor.ru

Чемпионы года станут известны уже в конце октября

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Тюменка Юлия Каплина выиграла бронзовую медаль предпоследнего, 13-го, этапа Кубка Мира по скалолазанию в Китае. Старты состоялись накануне, 21 октября, в Уцзяне. В составе сборной России выступали 4 спортсмена ЦСП72: Мария Красавина, Юлия Каплина, Александр Шилов и Станислав Кокорин.

Лучший результат россиян показала победительница Всемирных игр-2017 Юлия Каплина. В лазании на скорость за третье место она на 23 сотых секунды опередила тюменку Марию Красавину. В забеге у мужчин тюменскому скалолазу Александру Шилову до бронзы не хватило всего три сотых секунды – рекордсмен мира из Ирана Резе Алипуршенезандифару оказался чуть быстрее.

В командном зачете на скорость сборная России заняла второе место, уступив 37 баллов Индонезии.

Сейчас в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость входят четыре тюменца: Мария Красавина – 2-я, Юлия Каплина – 3-я, Александр Шилов – 5-й, Станислав Кокорин – 9-й.

Заключительный 14-й этап Кубка мира-2018 состоится 27 – 28 октября в китайском Сямыни.