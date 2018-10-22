Названы победители X конкурса «СМИротворец-УРАЛ

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-22T10:01:14+03:00

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Стали известны победителей X юбилейного Всероссийского конкурса «СМИротворец-УРАЛ». В нем участвовали более 1100 работ из 132 СМИ Уральского федерального округа. В шорт-лист вошли работы 40 средств массовой информации. В финал прошли только 15. Победители определялись в номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и в спецноминации «Родные языки».

Итак, третье место в номинации «Печать» жюри присудило «Областной газете» из Екатеринбурга за статью «Надежда Полуночного» Ларисы Хайдаршиной. Также третье место заработала газета «Тобольская правда» за статьи «Отрада Шайдуллы» Анны Хребтовой и «Как в Тобольске мух хоронили» Марины Миловой.

Второе место газете «Красный север» из Салехарда принесла Публикация Дениса Рыбакова «Тунисец выучил русский по «Красному Северу и материал о том, как «Студентка раскручивает хэштег #ямалдлякаждого, чтобы развеять стереотипы о коренных народах», автор Алсу Хайретдинова.

Редакция газеты " Тюменские известия " завоевала первое место за материалы специальной рубрики «Этновкус». Материалы «Пирог должен улыбаться!», «В руках народа ханты – негаснущий огонь» и «Немецкое правило: готовь, не жалея, ешь с удовольствием». Автор - Ирина Тарабаева (творческий псевдоним Ирины Плотниковой).

Интернет- портал НоябрьскИнформ из города Ноябрьска занял третье место в номинации «Интернет» за две публикации Евгения Выграненко «От Поморья до Чукотки» о произведениях косторезов и «Воистину народный» - о хоре украинской песни. Также третье место получило Информационное агентство УралПолит.Ru из Екатеринбурга (публикация «Источников древних знаний не сохранилось. Как Ягода разрушил культурный код Ямала», автор Виктория Ахремчук. «Мы возвращаемся к советским традициям». Библиотеки Югры включились в процесс межнационального культурного обмена», автор Людмила Осьминкина и репортаж Никиты Курганова о том, как «Армянская молодежная инициативная группа «НУР» подарила жителям Сургута национальный праздник Вардавар»). «Серебро» в этой номинации досталось информационному агентству «Тюменская линия» за материалы Евгении Бабенко - «Татарские бабушки из Ялуторовска продают тюбетейки через Интернет (социальный проект «Эбием»), Дарьи Казаковой – «Об укладе жизни и проблемах демьянских хантов рассказали тюменские исследователи» и Инны Кондрашкиной – «Красный конь принесет удачу женщинам Ишима (о семейном этноцентре). Лидером же жюри признало Информационное агентство TAGILCITY.ru из Нижнего Тагила за исследование Камилы Мориак «Иностранцы в Нижнем Тагиле. Кто и зачем едет отдыхать в Нижний Тагил?» и репортаж «Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле».

В номинации «Телевидение» награды распределились следующим образом. Третье место - Телеканал Приуралье, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, село Аксарка. Телесюжет «Женская работа: чум-работница», автор - Анвар Кабулов. Также третье место присуждено телеканалу ТРВ-МУЖИ, Ямало-Ненецкий автономный округ, село Мужи. Телесюжеты «Праздник «Ворна Хатл», «День оленевода» и «День национальных культур». Второе место. ГТРК Регион-Тюмень, город Тюмень. Программа "Родина", автор – Александр Лищенко. Первое место - Студия ФАКТ, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский. Цикл передач «Легенды земли Тасу Ява», автор - Михаил Шершнёв.

Были определены и победители в специальной номинации «Родные языки». Третье место - ОГТРК Ямал-Регион, Салехард. Новостные телесюжеты: «Торова, Youtube!» (О том, как Петербурге снимают ненецкий видео-разговорник), Песни, сказки, легенды за 30 лет. (новая книга на языке ханты), «Селькупский для начинающих. В Тольке презентовали новый учебник» и «Комиксы на ненецком. Родной язык теперь учить