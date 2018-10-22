В Тюмени «стальным кроссом» закрыли зкстрим-сезон 2018 года

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-22T09:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Любители бега закрыли в Тюмени зкстрим-сезон 2018 года. В субботу, 20 октября, в Гилевской роще состоялся первый «Стальной характер – Кросс». Несмотря на дождь на старт вышли 1200 атлетов.

Чтобы испытать себя, в Гилёвскую рощу приехали не только тюменцы, но и жители самых разных городов и сел региона, Урала, Югы, Ямала, Омска, и даже Воронежа и Санкт-Петербурга. Им на выбор предлагались 3 и 5 км.

В итоге 3-километровую дистанцию выиграл курганец Михаил Залепукин, пробежавший ее за 10 минут 23 секунды. В пятикилометровом забеге самым быстрым стал Игорь Завьялов из Тюмени (19 минут 4 секунды).

Фото Проекта "Стальной характер"

- Бегом занимаюсь на любительском уровне, делаю это в свободное время. В июле бежал полумарафон, а теперь – кросс. Я считаю, раз это проходит в родном городе, нужно обязательно принимать участие. Думаю, секрет популярности проекта в том, что он позволяет проверить себя, доказать, что у тебя стальной характер, - поделился тюменец.

Как отметил руководитель проектов «Здравый смысл» и «Стальной характер», депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов, Гилевская роща для забега выбрана не случайно.

- Здесь с удовольствием проводят время приверженцы здорового образа жизни, а наш проект нацелен на популяризацию ЗОЖ. К тому же здесь очень удобная инфраструктура и комфортная атмосфера, - подчеркнул Потаповрассказал .

Напомним, в регионе проект «Стальной характер» является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая реализуется с 2014 года. Он состоялся при поддержке правительства Тюменской области и Фонда президентских грантов. Его итоговое мероприятие – кросс – прошло при поддержке депутатов Тюменской областной думы О.Л. Чемезова, А.Н. Зайцева, М.В. Селюкова, И.Г. Левченко, Е.М. Макаренко и Г.А. Трубина.