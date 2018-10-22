В Тюмени ищут очевидцев ночной аварии на перекрестке Ленина-Семакова
В Тюмени ищут очевидцев ночной аварии на перекрестке Ленина - Семакова. Столкновение белого "Мерседеса" с черным "Ниссаном Альмера" произошло накануне, 21 октября, в 00:57. Участники аварии просят водителей поделиться записью с видеорегистратора.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, виновником ДТП считается водитель японской иномарки. За рулем была женщина, она выезжала с улицы Семакова, которая является второстепенной дорогой, и не пропустила автомобиль на главной магистрали. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилистка была пьяна.
Фото Ришата Алимбаева vk.com
В результате ДТП женщина получила травму головы. Водитель и пассажиры "Мерседеса" получили ушибы, госпитализация не потребовалась.
Очевидцев столкновения, у кого есть запись аварии, просят позвонить по телефону 89058267477.