В Тюмени обнаружено около 200 тонн непроверенных овощей и фруктов
Около 200 тонн овощей и фруктов из Азии, не прошедших досмотр, обнаружены в Тюмени. Подкарантинный товар плодоовощном рынке по ул. Барабинская, д. 28.
Груз ввезли в Россию без уведомления надзорного органа и предъявления продуктов к досмотру. Это является нарушением Порядка осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза
Товар был ввезен в октябре десятью партиями. Ее обнаружили сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре. В итоге все овощи и фрукты пришлось досматривать на базе, а нарушителей привлекать к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.