2018-10-22T08:57:01+03:00
Общество

В Тюмени обнаружено около 200 тонн непроверенных овощей и фруктов

Товар был ввезен из Азии без фитосанитарного надзора
Маргарита КАЛИНКИНА
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Около 200 тонн овощей и фруктов из Азии, не прошедших досмотр, обнаружены в Тюмени. Подкарантинный товар плодоовощном рынке по ул. Барабинская, д. 28.

Груз ввезли в Россию без уведомления надзорного органа и предъявления продуктов к досмотру. Это является нарушением Порядка осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза

Товар был ввезен в октябре десятью партиями. Ее обнаружили сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре. В итоге все овощи и фрукты пришлось досматривать на базе, а нарушителей привлекать к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.

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