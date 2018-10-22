Компания ТДСК в Тюмени убрала свалку в районе Комарово

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-22T08:39:44+03:00

Но на это потребовалось полгода

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Компания ТДСК в Тюмени очистила от строительного мусора и автомобильных шин земельный участок в районе Комарово. Этого потребовала от нее природоохранная прокуратура.

Компанию арендовала землю, но неизвестные устроили на ней свалку. По действующему законодательству захламление, загрязнение и засорение земель запрещается. Арендаторы обязаны проводить защитные мероприятия. Природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском. В мае суд удовлетворил его и обязал компанию провести уборку.

Акционерное общество обжаловало данное решение, но областной суд отклонил аппеляцию за необоснованностью. В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок очищен от отходов, сообщили в областной прокуратуре.