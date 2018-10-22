Тюмень прощается с легендарным врачом Галиной Исааковной Гольдиной

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-22T07:36:17+03:00

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В Тюмени завтра, 23 октября состоится прощание с заслуженным врачом России, почётным работником здравоохранения Тюменской области, лауреатом премии имени Семовских и премии имени Муравленко Галиной Исааковной Гольдиной. После длительной болезни она на 83-м году ушла из жизни.

Галина Исааковна переехала в Тюмень в 1942 году вместе с родителями, когда был эвакуирован Николаевский судостроительный завод. В 1955 году с золотой медалью окончила тюменскую школу № 21 и поступила в Свердловский медицинский институт. В 1957 году была награждена медалью «За освоение целинных и залежных земель». Она не только отлично училась, была комсомольским руководителем института, но и стала первой в истории вуза студенткой, принятой в партию.

На четвёртом курсе, находясь на практике в райцентре Тугулым, Галина Исааковна незапланированно провела свою первую в жизни операцию. Когда в больницу доставили многодетную мать, которой срочно требовалась помощь, врачей на месте не оказалось. Галина Исааковна спасла пациентку.

После блестящего окончания вуза по специальности «Лечебное дело. Врач-хирург» Галине Исааковне предложили остаться в ординатуре. Но из-за тяжёлого материального положения семьи она пожертвовала будущим в науке и в 1961 году вернулась в Тюмень, чтобы работать и помогать родителям.

С 1962 года трудилась врачом, а после - главным врачом городской больницы № 3. Грамотно вела хозяйственную и административную деятельность, снискала огромное уважение коллектива. На протяжении 15 лет заведовала отделом здравоохранения ЦАО Тюмени. Под руководством Гольдиной Г.И. в городе было открыто 17 лечебных учреждений. После выхода на пенсию Галина Исааковна продолжала работать главным онкологом Тюмени и консультантом по здравоохранению ЦАО Тюмени. Г.И. Гольдина имела три высшие профессиональные категории: по хирургии, онкологии и организации здравоохранения (получила в Швеции), множество наград и званий.

До самых последних дней все помыслы и силы она отдавала тюменскому здравоохранению. «Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва», - сказал когда-то Авиценна. Галина Исааковна обладала этими качествами сполна. Её храброе сердце, мудрость, жизненные силы, опыт и любовь к врачебному делу до последних дней были на службе у тюменского здравоохранения. Жизнь Гольдиной – это истинный пример преданности и любви к профессии. В сердцах родных, близких, друзей, учеников и коллег будет трепетно храниться память о Галине Исааковне.

Прощание с Галиной Исааковной пройдет с 12 до 14 часов в Доме ритуальных услуг по адресу: Одесская, д. 32.