Спасатели Тюмени вытащили, застрявшего в стиральной машине ребенка

СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-22T06:43:24+03:00

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Вытащить застрявшего в стиральной машине маленького ребенка, помогли спасатели Тюмени. Пять сотрудников ТОСЭР выезжали на вызов в многоэтажку по улице Депутатской в субботу, 20 октября.

- Вызов поустпил в 16.15, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - Ребенка смогли достать из барабана стиральной машины с помощью аварийно-спасательного инструмента. Малыш не пострадал.

Отметим, что спасатели, как правило, выезжают на места происшествий, аварии и несчастные случаи, когда людей нужно спустить с высоты, поднять из водоема, вытащить из деформирмированных во время ДТП машин. Нередко они помогают гражданам в быту. Так, например, в марте они выезжали к одинокой бабушке, которая в повредила руку и не смогла самостоятельно выбраться из ванны.

В работе сотрудников ТОСЭР есть и очень необычные случаи. Так, в июле их помощь понадобилась артистам гастролирующего шоу индийских слонов. У слонихи заболел зуб и ветеринару потребовался инструмент для открывания пасти животному.