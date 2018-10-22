Погода 22 октября в Тюмени: солнечно и сухо

СЕГОДНЯ 04:35 2018-10-22T04:35:29+03:00

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Понедельник, 22 октября, в Тюменской области будет немного облачным. Днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Местами возможен гололед. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем +2...-3 градуса.

В Тюмени день ожидается солнечный и теплый, воздух прогреется до +3 градусов, осадков не будет. Ветер 5-10 м/с. В Тобольске небо будет в серым и пасмурным, днем пройдет небольшой снежок. Термометры покажут максимум +1 градус. В Ялуторовске и Заводоуковске +3 сухоо, блачно и ветер до 11 м/с. В Ишиме пасмурно и +1.

22 октября отмечается Всемирный день заикающихся людей. В этот День, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни.

В этот день также отмечают Международный день школьных библиотек, а в народном каендаре 22 октября названо Яковом Дровопильцем. В деревнях начиналась заготовка дров. Нередко на Якова выпадал мелкий град. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.