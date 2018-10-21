2018-10-21T18:06:16+03:00
Общество

В Тюмени состоится праздник Белой трости

В этом году будет новое направление - лазертаг в темноте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Ежегодный праздник Белой трости пройдет в на базе Тюменского госуниверситета с 13 по 19 ноября.

Гости праздника смогут поучаствовать в инклюзивных мастер-классах, интеллектуальных и спортивных играх с завязанными глазами, круглых столах в темноте, форсайт-конференции.

Организаторы сообщают, что дата начала праздника выбрана не случайно. 13 ноября отмечается день рождения Валентина Гаюи, который 201 год назад начал обучать слепых людей. Еще тогда он подметил, что у незрячих много талантов и способностей, которые, в принципе, скрыты в каждом, но не всегда востребованы. Именно в темноте человек может открыть в себе эти способности, прочувствовать их и, возможно, развивать в дальнейшем.

В рамках праздника традиционно пройдет флешмоб с белой тростью. В этом году будет новое направление - лазертаг в темноте. Кроме того, ведутся переговоры о проведении праздничного концерта во дворце творчества и спорта «Пионер», где желающие смогут поделиться своим творчеством и талантами. Еще одной изюминкой мероприятия станет турнир настольных игр с закрытыми глазами.

Участие в празднике Белой трости для всех желающих будет бесплатным. Регистрация будет проходить на месте проведения мероприятия.

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