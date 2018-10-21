Тюменская рок-группа «Инструкция по выживанию» вернулась на большую сцену

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-21T17:19:02+03:00

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Легендарный тюменский музыкальный коллектив дал два больших концерта в Москве и Петербурге и намерен повторить их вновь.

Советская и российская рок-группа «Инструкция по выживанию» была основана в Тюмени в 1985 году.

Однако, после первого же концерта, состоявшегося 12 апреля 1986 года, большинство участников группы были исключены из комсомола и отправлены в армию, а единственный экземпляр ее первой записи был изъят КГБ, в архивах которого он в итоге затерялся.

Накануне два больших концерта состоялись в Санкт-Петербурге и Москве, а в 2018-ом году отправились в большой тур по Сибири вместе с еще одним музыкантом, лидером группы «ЧернозЕм» Евгением Кокориным.

Следующее крупное выступление запланировано на 9 ноября в культурном центре «Сердце» Санкт-Петербурга, где они представят как новые хиты, так и полюбившиеся старые.