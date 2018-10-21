Тюменские активисты-ветераны участвуют в «Диалоге поколений»

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-21T16:29:00+03:00

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Тюменские ветераны принимают активное участие в Уникальный проект «Диалог поколений» зарекомендовал себя, как важный и успешный. Он стартовал в 2016 году при поддержке губернатора Тюменской области по инициативе областной ветеранской организации.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, активисты-ветераны играют в нём большую роль. Они участвуют в работе с молодежью и семьями с детьми, имеющими трудности в воспитании. Все участники проекта прошли подготовку по вопросам подростковой и семейной психологии, конфликтологии и получают постоянную помощь от практикующих психологов.

Ветераны с удовольствием участвуют в массовых спортивных, культурных, патриотических мероприятиях, работают с семьями индивидуально, учат родителей навыкам ведения домашнего хозяйства, общению с детьми разного возраста. Для детей проводят мастер-классы, оказывают даже помощь в подготовке к школе и в выполнении домашних заданий.

Отметим, что в проекте сегодня принимают участие 50% первичных организаций ветеранов Тюменской области. В рамках «Диалога» «серебряные волонтеры» провели уже свыше трех тысяч мероприятий, в которых участвовало более шести тысяч семей, что в три раза больше запланированного.