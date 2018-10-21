Общественники из движения «Трезвая Тюмень» рассказали школьникам о вреде пагубных привычек

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-21T15:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские активисты поделились своим опытом в сохранении и утверждении здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

На прошедшей неделе в селе Уктуз Бердюжского района Тюменской области два дня подряд с общественно-полезной миссией гостили представители движения «Трезвая Тюмень». В первый день активисты встретились педагогическим коллективом и провели полуторачасовой методический семинар, на котором рассказали о механизме организованного отнимания трезвых убеждений у детей и подростков.

Вечером в школе состоялось родительское собрание, где тюменцы рассказали о вопросах программирования людей на саморазрушение и методах его обхода.

На следующий день уроки трезвости провели уже для самих школьников. При этом старшеклассники присутствовали и слушали информацию для младших школьников, чтобы затем проводить подобные уроки самостоятельно. После ребята с 8 по 11 класс пошли на заключительный урок с информацией для своей возрастной категории.

Представители «Трезвой Тюмени» вручили школьникам тематические наклейки, а учителям – авторские методички общественного движения «Союз УСТ «Трезвый Урал».