2018-10-21T15:27:01+03:00
Общество

Общественники из движения «Трезвая Тюмень» рассказали школьникам о вреде пагубных привычек

Им вручили тематические наклейки
Алена Кульмухаметова
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Тюменские активисты поделились своим опытом в сохранении и утверждении здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

На прошедшей неделе в селе Уктуз Бердюжского района Тюменской области два дня подряд с общественно-полезной миссией гостили представители движения «Трезвая Тюмень». В первый день активисты встретились педагогическим коллективом и провели полуторачасовой методический семинар, на котором рассказали о механизме организованного отнимания трезвых убеждений у детей и подростков.

Вечером в школе состоялось родительское собрание, где тюменцы рассказали о вопросах программирования людей на саморазрушение и методах его обхода.

На следующий день уроки трезвости провели уже для самих школьников. При этом старшеклассники присутствовали и слушали информацию для младших школьников, чтобы затем проводить подобные уроки самостоятельно. После ребята с 8 по 11 класс пошли на заключительный урок с информацией для своей возрастной категории.

Представители «Трезвой Тюмени» вручили школьникам тематические наклейки, а учителям – авторские методички общественного движения «Союз УСТ «Трезвый Урал».

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