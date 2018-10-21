2018-10-21T14:24:58+03:00
Общество

В Тюмени начался прием заявок от студентов на проект «МедиаСеть»

У молодёжи есть возможность познакомиться с интересными личностями
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всех участников конкурса ждут три недели образовательной программы по дизайну, анимации, фото, видео, звуку, авторству, кросс-медиа, IT, Slash sound-design и smm.

Для этого необходимо зарегистрироваться до 30 октября на конкурсный проект. Он разработан для студентов всех ВУЗов в Тюменской области.

Проект прокачивает медиа-центры ВУЗов, выявляет талантливых студентов в сфере медиа и даёт возможность развития медиа-структуры региона.

Главное условие для участия для регистрации на МедиаСеть – быть студентом. Однако если учеба уже закончена, то можно побороться за призы в команде сборной Мира за крутые призы. Ограничение по возрасту — от 16 до 35 лет.

Образовательная программа продлится с 31 октября по 20 ноября. За это время участники смогут не только развить свои возможности в области масс-медиа, но и познакомиться с интересными личностями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские активисты-ветераны участвуют в «Диалоге поколений»
Общественники из движения «Трезвая Тюмень» рассказали школьникам о вреде пагубных привычек
Сложную операцию на почках девочке провели урологи из Ишима
Новая патриотическая квест-игра захватит тюменцев
Ярмарка вакансий состоится для тюменской молодежи
Тюменцы этой ночью могут загадывать желания
Выставка к 100-летию ВЛКСМ открылась в Нижней Тавде
В Тюмень приедут скалолазы из 28 регионов России
Главы муниципалитетов Тюменского района получили награды
Два десятка имен воинов интернационалистов появятся на мемориале сквере имени Губкина в Тюмени
Погода в Тюмени 21 октября: +2 градуса и пасмурно
Тюменцы на один вечер откажутся от мобильных
Тюменцы завоевали золотую медаль агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018
Владелец кафе-мороженого из Ялуторовского района стал дипломантом конкурса лидеров среди сельской молодежи
«Тюменскую марку» проверяют народные эксперты из Нигерии
В забеге «Стальной характер – Кросс» приняли участие 1200 тюменцев
Тюменских студентов ждёт интенсив MediaСеть
В Ишиме пьяный уголовник избил свою возлюбленную
В Тюмени инвалидов научат изготавливать украшения из камней
Художница из Тюмени - победитель конкурса ДПИ в Казани «Руками женщины»
В Тюмени увеличивают количество гринбоксов