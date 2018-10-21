В Тюмени начался прием заявок от студентов на проект «МедиаСеть»

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-21T14:24:58+03:00

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Всех участников конкурса ждут три недели образовательной программы по дизайну, анимации, фото, видео, звуку, авторству, кросс-медиа, IT, Slash sound-design и smm.

Для этого необходимо зарегистрироваться до 30 октября на конкурсный проект. Он разработан для студентов всех ВУЗов в Тюменской области.

Проект прокачивает медиа-центры ВУЗов, выявляет талантливых студентов в сфере медиа и даёт возможность развития медиа-структуры региона.

Главное условие для участия для регистрации на МедиаСеть – быть студентом. Однако если учеба уже закончена, то можно побороться за призы в команде сборной Мира за крутые призы. Ограничение по возрасту — от 16 до 35 лет.

Образовательная программа продлится с 31 октября по 20 ноября. За это время участники смогут не только развить свои возможности в области масс-медиа, но и познакомиться с интересными личностями.