В Тюмени начался прием заявок от студентов на проект «МедиаСеть»
Всех участников конкурса ждут три недели образовательной программы по дизайну, анимации, фото, видео, звуку, авторству, кросс-медиа, IT, Slash sound-design и smm.
Для этого необходимо зарегистрироваться до 30 октября на конкурсный проект. Он разработан для студентов всех ВУЗов в Тюменской области.
Проект прокачивает медиа-центры ВУЗов, выявляет талантливых студентов в сфере медиа и даёт возможность развития медиа-структуры региона.
Главное условие для участия для регистрации на МедиаСеть – быть студентом. Однако если учеба уже закончена, то можно побороться за призы в команде сборной Мира за крутые призы. Ограничение по возрасту — от 16 до 35 лет.
Образовательная программа продлится с 31 октября по 20 ноября. За это время участники смогут не только развить свои возможности в области масс-медиа, но и познакомиться с интересными личностями.