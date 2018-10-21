Сложную операцию на почках девочке провели урологи из Ишима

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-21T13:30:04+03:00

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Страшные боли и колики для 11-летней девочки из Ишима теперь уже в прошлом. Врачи-урологи помогли избавиться от камня в почке 11-летней девочке.

Подобные случаи, когда камни в почках выявляются у детей довольно редки. За время работы Андрея Федоровского в медицине - это второй такой случай. За полтора года работы урологического отделения в областной больнице №4 в экстренном порядке было прооперировано 40 детей. В медучреждение доставляют несовершеннолетних не только из города, но и из районов области.

Операцию успешно провела бригада врачей ишимской больницы во главе с Андреем Федоровским. Ребенок избавлен от боли и уже идет на поправку, а родители девочки искренне благодарны операционной бригаде, всему среднему и младшему медперсоналу больницы за помощь, участие и профессионализм.