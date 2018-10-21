2018-10-21T12:36:45+03:00
Общество

Новая патриотическая квест-игра захватит тюменцев

Папы пройдут испытания, укрепят взаимоотношения с детьми и возможно найдут новые интересы для совместного досуга
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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«Ни шагу назад» - это замечательная, семейная квест-игра, которая поможет не только укрепить здоровье всей семьи, но и сформирует чувства патриотизма и товарищества в жизни учащихся. Особо интересна военно-патриотическая тематика папам. Ее запустил центр внешкольной работы «Дзержинец» совместно с Центром семейных и молодежных инициатив «База Героев».

Во время серии военно-патриотических игр папы пройдут испытания, укрепят взаимоотношения с детьми и возможно найдут новые интересы для совместного досуга. Отцы и дети смогут проверить свою силу, ловкость и физическую подготовку.

Первыми участниками стали ученики с родителями из лицея 81 с паралели 5-х классов.

Дети и родители прошли множество занимательных испытаний и на миг очутились в настоящем военном лагере. Участники разбирали и собирали автомат, оказывали первую медицинскую помощь раненому солдату, стреляли из лука, а также проверили свою силу и ловкость! Игра получилась очень захватывающей и интересной.

Квест-игры «Ни шагу назад» планируется проводить на территории школ г. Тюмени, с участием школьников и их родителей.

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