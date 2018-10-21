Ярмарка вакансий состоится для тюменской молодежи

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-21T11:16:18+03:00

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Деловая игра «Кадроворот», ярмарка вакансий и мастер-классы ожидают тюменскую молодежь

24 октября в Тюменском Технопарке. Масштабное мероприятие организовано Центром занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

День занятости молодежи даст реальный шанс трудоустроиться, ведь подбирать персонал на нем будут работодатели, которые заинтересованы в притоке именно молодых кадров и которых не пугает отсутствие трудового опыта. Здесь с 10:00 до 12:30 молодые люди смогут при личном общении с представителями предприятий обсудить все условия труда, оставить свои резюме и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Деловая игра «Кадроворот», которая будет проходить с 10:00 до 11:00, нацелена на то, чтобы научить соискателей правильно презентовать себя на собеседовании, понять, на что опирается работодатель, принимая решение в отношении того или иного соискателя. Также можно будет посетить мастер-класс по составлению резюме с 11:00 до 12:00 и мастер-класс по успешному прохождению собеседования с 12:00 до 13:00. Все это поможет молодым тюменцам стать более конкурентоспособными на рынке труда и уверенными в своих силах.