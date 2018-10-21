Тюменцы этой ночью могут загадывать желания

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-21T10:57:44+03:00

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Жители Тюменской области, если позволит погода. Могут увидеть красивейшее астрономическое явление – звёздный дождь. Во время падающих метеоров можно загадывать желания.

Виталий Угрегинов, астроном – любитель, рассказал Tumix подробности предстоящего события.

Оно состоится с ночь с 21 на 22 октября. Всего за один час можно будет увидеть до 25 метеоров. Наиболее благоприятные условия наблюдения – с двух часов ночи, когда луна уже заходит и не мешает, а созвездие Ориона поднимается в южной части горизонта, – пояснил тюменский астроном.

Данный поток связан с кометой Галлея. Время от времени она пролетает над Землей.

Увидеть метеорный поток Ориониды можно будет, посмотрев в направлении созвездия Ориона. Его легко узнать по трем звездочкам, расположенным в ряд.