Тюменцы этой ночью могут загадывать желания
Жители Тюменской области, если позволит погода. Могут увидеть красивейшее астрономическое явление – звёздный дождь. Во время падающих метеоров можно загадывать желания.
Виталий Угрегинов, астроном – любитель, рассказал Tumix подробности предстоящего события.
Оно состоится с ночь с 21 на 22 октября. Всего за один час можно будет увидеть до 25 метеоров. Наиболее благоприятные условия наблюдения – с двух часов ночи, когда луна уже заходит и не мешает, а созвездие Ориона поднимается в южной части горизонта, – пояснил тюменский астроном.
Данный поток связан с кометой Галлея. Время от времени она пролетает над Землей.
Увидеть метеорный поток Ориониды можно будет, посмотрев в направлении созвездия Ориона. Его легко узнать по трем звездочкам, расположенным в ряд.