2018-10-21T10:25:01+03:00
Общество

Выставка к 100-летию ВЛКСМ открылась в Нижней Тавде

Старшее поколение может окунуться в воспоминания
Алена Кульмухаметова
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Выставка «Комсомол: время, события, люди» расположилась в историко-краеведческом центре автономного учреждения «Культура» в Нижней Тавде. Она посвящена 100-летнего юбилея ВЛКСМ.

Выставка рассказывает об истории становлении комсомола в районе. В экспозиции представлены подлинные документы первого секретаря районного комитета ВЛКСМ Т.Г. Болговой, грамоты и комсомольский билет М. В. Князева, рекомендация на Жидова С.М., который вел кружок пропагандиста и был руководителем агитколлектива, фотографии первых комсомольцев и многое другое.

Для старшего поколения эта выставка — это возможность окунуться в воспоминания о беспокойной юности и комсомольском братстве, поделиться ими с сегодняшними молодыми ребятами.

У подрастающего поколения есть возможность узнать о славных комсомольских делах от самих участников событий и увидеть реликвии их юности собственными глазами.

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