В Тюмень приедут скалолазы из 28 регионов России

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-21T09:17:56+03:00

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Участниками Первенства России по скалолазанию в Тюмени станут 277 спортсменов из 28 регионов страны. Список участников уже опубликован на сайте национальной федерации скалолазания.

Известно, что Тюмень на домашних соревнованиях представят 34 скалолаза, в том числе мастер спорта, победитель первенства мира 2017 года в дисциплине «скорость» Сергей Рукин, а также кандидаты в мастера спорта Дмитрий Костин и Арина Коноплина.

Соревнования в многоборье пройдут в с 2 по 9 ноября в тюменском легкоатлетическом манеже. Стоит отметить, что первенство России по скалолазанию Тюмень принимала и в прошлом году.