2018-10-21T08:32:10+03:00
Общество

Главы муниципалитетов Тюменского района получили награды

Тюменцы эксперты в области привлечения инвестиций
Алена Кульмухаметова
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Форум проходил в Крыму. Фото с сайта пиксабайФорум проходил в Крыму. Фото с сайта пиксабай
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Награды IX Форума муниципального сотрудничества получили глава Тюменского района Светлана Иванова и руководители четырех муниципалитетов района. Мероприятие состоялось а городе Алушта, Республики Крым, организатором выступило общественное движение "Клуб руководителей муниципальной сферы".

По словам главы Мальковского сельского поселения Тюменского района Лилии Бузолиной, коллеги из большинства регионов России получили здесь возможность активно общаться друг с другом, обсуждая важные темы. В том числе: формирование комфортной среды для жизни, особенности работы муниципального инвестиционно-экономического комплекса. Познакомились они и с новинками техники и технологий для города или села.

Гостей форума очень заинтересовал опыт тюменцев по формированию бюджета, благоустройству территории и привлечению инвестиций.

Лилия Бузолина и ее коллеги главы Елена Осипова (п. Винзили), Владимир Лебедев (Переваловское), Владислав Камыш (Наримановское) награждены Почетным золотым знаком «Муниципальные руководители России. Труд и Честь». Такой же награды удостоена и глава Тюменского района Светлана Иванова, а сам район вошел в сотню лучших муниципалитетов России.

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