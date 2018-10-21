2018-10-21T07:34:57+03:00
Общество

Два десятка имен воинов интернационалистов появятся на мемориале сквере имени Губкина в Тюмени

Во время митинга пройдет марш военной техники
Алена Кульмухаметова
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На мемориале сквере имени Губкина в Тюмени появятся 22 новых фамилии воинов-интернационалистов, сражавшихся в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Их занесут на памятник в преддверии 30-летия вывода советских войск.

Об этом сообщил председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

- В день завершения вывода войск 15 февраля 2019 года в Тюмени состоится торжественный митинг, в рамках которого планируется провести реконструкцию этого исторического события с привлечением военной техники - трех бронетранспортеров, - рассказал председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко.

Отметим, что сегодня в Тюменской области проживают около 1,9 тысяч ветеранов Афганистана.

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