Погода в Тюмени 21 октября: +2 градуса и пасмурно
В воскресенье, 21 октября, в Тюменской области ожидается пасмурная и сырая погода. Температура воздуха в течение дня будет падать и уже в понедельник станет ощутимо прохладнее.
В Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днём +1,+6.
В Тюмени с утра облачная погода, вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега и похолодание. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха -2, +2 градуса.
В Тобольске облачная погода и осадки в виде снега. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2, +3 градусов.