Погода в Тюмени 21 октября: +2 градуса и пасмурно

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-21T06:22:39+03:00

в Тюмени сегодня облачно и дождь Фото: Татьяна Коркина

Ветреная и сырая погода ожидается в воскресенье

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В воскресенье, 21 октября, в Тюменской области ожидается пасмурная и сырая погода. Температура воздуха в течение дня будет падать и уже в понедельник станет ощутимо прохладнее.

В Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днём +1,+6.

В Тюмени с утра облачная погода, вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега и похолодание. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха -2, +2 градуса.

В Тобольске облачная погода и осадки в виде снега. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2, +3 градусов.