2018-10-21T06:06:12+03:00
Общество

Тюменцы на один вечер откажутся от мобильных

Вместо общения по телефону им предложат спеть песни
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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На следующей неделе, 24 октября, тюменцам предложат на несколько часов забыть о телефонах. Для горожан устроят «Искристый квартирник». Гости смогут исполнить кавер – версии любимых песен. Здесь будет живая музыка и открытый микрофон, также гостям предложат горячий ароматный чай.

По словам дипломанта бардовских и вокальных конкурсов Анастасии Перушкиной, квартирниками хотят привлечь молодежь к творчеству, объединить людей, любящих живую музыку.

- Каждый желающий может раскрыть себя и выступить на сцене, для этого нужно более или менее уверенно владеть гитарой. Мне кажется, что в скором времени квартирник выльется в масштабное мероприятие, так как он привлекает все больше людей, организаторов крупных бардовских фестивалей, телевидение, - подчеркнула она.

На встрече нужно будет соблюсти некоторые правила. Так, каждый участник может исполнить три песни, нужно будет отказаться от телефонов, не разговаривать во время выступлений гостей и соблюдать цензуру. Участники могут принести с собой сладости к чаю, взять гитару и сменную обувь, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Встреча будет проходить в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Начало в 19:20.

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