Тюменцы завоевали золотую медаль агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-20T17:21:44+03:00

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На XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», Тюменскую область отметили в числе первых по развитию сельхозкооперации.

- Наш регион в этом направлении преуспел, активно развивается, - подчеркнул депутат областной думы Юрий Конев, - В ходе выставки прошел конкурс на лучший вклад в развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Тюменская область завоевала золотую медаль «За эффективную реализацию мероприятий господдержки малых форм хозяйствования». Мы показали лучшие результаты по нескольким критериям.

По данным департамента, в Тюменской области услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов охвачено около 72 процентов сельских территорий. Членами таких объединений стали почти 25 тысяч субъектов малых форм хозяйствования. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов молока от общего объема, закупаемого у населения.

По итогам за 2017 год кооперативами заготовлено более 50 тысяч тонн молока. Растут показатели по заготовке мяса (120,7 процента к уровню прошлого года), картофеля и овощей (107,2 процента), рыбы (в 6 раз больше уровня 2016 года).