2018-10-20T16:10:49+03:00
Общество

Владелец кафе-мороженого из Ялуторовского района стал дипломантом конкурса лидеров среди сельской молодежи

Он ратует за развития поддержки молодых аграриев на территории Тюменской области
Алена Кульмухаметова
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X Всероссийский форум сельской молодежи состоялся 11 по 13 октября. Он проходил в рамках «Золотая Осень» в Москве. Помимо мастер-классов для гостей мероприятия и пленарных заседаний здесь прошло награждение дипломантов конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи.

Одним из 23 победителей в номинации «Предпринимательство» стал Алексей Сахаров, индивидуальный предприниматель из села Хохлово Ялуторовского района и владелец кафе-мороженого.

Для прохождения отборочного этапа участникам конкурса предстояло написать эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую!».

Алексей занимается предпринимательской деятельностью в Хохлово, активно продвигая развитие поддержки перспективных молодых аграриев. На вышеупомянутом форуме Алексей даже смог договориться с председателем Российского Союз Сельской Молодежи об учреждении отделения общественной организации в нашем регионе, ведь до сих пор Союз Молодежи не имеет в Тюменской области своего представительства.

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